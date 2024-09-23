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        Haberler Dünya Irak'taki Şii milis gruptan Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimine saldırı | Dış Haberler

        Irak'taki Şii milis gruptan Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimine saldırı

        "Irak'ta İslami Direniş", insansız hava aracıyla Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimine saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ise Irak'tan gönderilen bir insansız hava aracına müdahale edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:34 Güncelleme: 23.09.2024 - 01:55
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        Şii milis grup, İsrail yerleşimine saldırdı
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        Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "Irak'ta İslami Direniş"ten yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimine saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Saldırının İHA kullanılarak düzenlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunun gün içerisinde gerçekleştirilen 5'inci saldırı olduğu ifade edildi.

        Ayrıca İsrail hedeflerine yönelik saldırıların artarak devam edeceği aktarıldı.

        "Irak'ta İslami Direniş" gün içerisinde, Ürdün Vadisi'ndeki İsrail'e ait askeri üsse saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

        İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde ve Beyt Şan kentinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

        Irak'tan gönderilen ve Suriye üzerinden İsrail hava sahasına giren bir İHA'nın tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu İHA'ya çok sayıda roketle müdahale edildiği ve yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda roketin havalandığı görünüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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