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        Haberler Dünya Irak'ta yerel seçimlerin gayri resmi sonuçları açıklandı

        Irak'ta yerel seçimlerin gayri resmi sonuçları açıklandı

        Irak Yüksek Seçim Komiserliği, ülke genelinde dün yapılan yerel seçimlerin gayri resmi sonuçlarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 20:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 20:42
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        Irak'ta yerel seçimlerin gayri resmi sonuçları açıklandı
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        Gayri resmi sonuçlar, komiserlik üyeleri tarafından Bağdat'ta yapılan basın toplantısında duyuruldu.

        Buna göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki vilayet meclisi seçiminde eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki "Takaddüm Partisi" birinciliği, Haşdi Şabi liderlerinden Hadi el-Amiri ve Kays Hazeli ve diğer bazı Şii liderlerin yer aldığı "Nebni İttifakı" ikinciliği, eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu "Karar Gücü İttifakı" ise üçüncülüğü elde etti.

        Irak'ın Kerkük kentinde ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 139 bin 373 oyla birinci olurken, Arap Koalisyonu Listesi 98 bin 174 oyla ikinci, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi de 72 bin 28 oyla üçüncü sıraya yerleşti.

        Kerkük'te Kürdistan Demokratik Partisi ise 46 bin 749 oyla dördüncü oldu.

        Sünnilerin yaşadığı Enbar Vilayetinde ise, Takaddüm Partisi ilk sırada yer aldı.

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        #Irak
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