Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerine yer verildi.

Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.



Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!… pic.twitter.com/3bl5LHqfMB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2024

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.