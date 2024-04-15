Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz!

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtilerek, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Bakanlık, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Böylece, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında bugün etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 16'ya yükseldi.