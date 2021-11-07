Irak Başbakanı Kazımi'ye suikast girişimi

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükûmet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de güçlü patlama sesi duyulurken Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin buradaki evi roketlerle hava saldırısına uğradı.

Bağdat sakinleri, başkentin yabancı elçiliklere ve devlet dairelerine ev sahipliği yapan yoğun bir şekilde güçlendirilmiş Yeşil Bölge yönünden gelen silah seslerinin ardından bir patlama sesi duydu.

Irak ordusunun suikast girişimi olarak adlandırdığı olayda Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi. İki Iraklı yetkili, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi vermedi.

Kazımi resmi Twitter adresinden paylaşım yaparak, "Ben iyiyim, Iraklıları sükunete ve itidale davet ediyorum. İhanet füzeleri müminlerin cesaretini kırmayacak" dedi.

Şİİ LİDERLER TEHDİT ETMİŞTİ

İran’a yakın Fetih Koalisyonu ve Şii Haşdi Şabi destekçileri, 10 Ekim’de yapılan seçim sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge önündeki oturma eylemini sürdürüyor. 5 Kasım Cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 1 gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü. Bunun üzerine tansiyonun yükseldiği olay yerine gelen Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, Kazımi’ye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı. Hazali, ölen eylemci için kurulan taziye çadırından dün yaptığı açıklamada Kazımi’ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullanmıştı.

Hazali’nin yanı sıra Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Şii milis güçlerden Ebu Ala el-Velayi de Kazımi ve hükûmete yüklenerek sert eleştirilerde bulunmuştu. Amiri göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağını açıklamıştı.