Irak Başbakanı Sudani Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani´yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Sudani, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Sudani, merdivende Türkiye ve Irak bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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