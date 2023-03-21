Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Irak Başbakanı es-Sudani Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani’yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

Giriş: 21.03.2023 - 17:10 | Güncelleme: ABONE OL
Irak Başbakanı es-Sudani Türkiye'de
Irak Başbakanı Sudani Türkiye'de
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani´yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Sudani, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Sudani, merdivende Türkiye ve Irak bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
Millet İttifakı, ittifak protokolünü YSK'ya sunuyor
Millet İttifakı, ittifak protokolünü YSK'ya sunuyor
Acil servisi birbirine katıp görevliye saldırdılar!
Acil servisi birbirine katıp görevliye saldırdılar!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Aşık Veysel türküsü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Aşık Veysel türküsü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.