İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi sorgulamaları başladı. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar, sis ve kar yağışı nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi. İstanbul Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 sefer iptal edildi. Gözler ise İDO ve BUDO’ya çevrildi. Peki; İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte 12 Şubat 2025 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan vapur seferi sorgulama ekranı...