Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar, kaç TL?

iPhone 13 mini 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV’siz fiyatı 16 bin 666 TL
iPhone 12 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV’siz fiyatı 16 bin 666 TL
iPhone 14 Plus 128 GB
Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL
ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL
ÖTV’siz fiyatı 24 bin 663 TL
iPhone SE 64 GB
Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL
ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL
KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL
ÖTV’siz fiyatı 11 bin 328 Tl