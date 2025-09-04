Habertürk
        iPhone 17 ne zaman çıkacak, lansman tarihi ne zaman? iPhone 17 özellikleri ve fiyatı belli mi?

        iPhone 17 ne zaman çıkacak, lansman tarihi ne zaman? iPhone 17 özellikleri ve fiyatı belli mi?

        Apple geleneksel lansman etkinliği ile duyuracağı iPhone 17 için nefesler tutuldu. iPhone 17 lansmanında yeni nesil iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri karşımıza çıkacak. Apple CEO'su Tim Cook, X üzerinden yaptığı resmi açıklamayla "Awe Dropping" başlığındaki büyük Apple etkinliğinin günü merak edildi. Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak, lansman tarihi ne zaman? iPhone 17 özellikleri ve fiyatı belli mi?

        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 13:40 Güncelleme: 04.09.2025 - 13:49
        • 1

          Teknoloji dünyasının heyecanla beklediği iPhone 17 çıkış tarihi belli oldu. Apple’ın 2025 yılında tanıtacağı iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri, yenilikçi tasarımları gelişmiş kamera sistemleriyle piyasayı sarsmaya hazırlanıyor. Teknoloji meraklıları, bu önemli etkinliği Apple'ın resmi sayfasından takip edebilecek.

        • 2

          iPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Sosyal medyada yer alan iddialara göre 9 Eylül günü tanıtılacak iPhone 17 serisinin ülkemizde Eylül ayının sonu veya Ekim ayında satışa çıkması bekleniyor.

          iPHONE 17 TANITIM LANSMANI NE ZAMAN?

          Apple CEO'su Tim Cook, X üzerinden yaptığı resmi açıklamayla "Awe Dropping" başlığındaki büyük Apple etkinliğinin 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşeceğini duyurdu.

          iPHONE 17 SERİSİNDE HANGİ MODELLER SAHNE ALACAK?

          Etkinlikte dört yeni modelin tanıtılması bekleniyor:

          iPhone 17 (temel model)

          iPhone 17 Air (Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone modeli, yaklaşık 5,5 mm)

          iPhone 17 Pro

          iPhone 17 Pro Max

        • 3

          İŞTE BEKLENEN iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ

          iPhone 17 Air'in yalnızca 5,5 mm kalınlığında olmasıyla ultra ince form; Pro modellerde yeniden tasarlanmış bar stili kamera sistemi.

          Standart modeller A19, Pro ve Pro Max ise A19 Pro işlemcilerle gelecek; Pro versiyonlarda yüksek RAM (12 GB'a kadar) ve gelişmiş soğutma sistemleri öne çıkıyor.

          Pro modellerde üçlü 48 MP arka kameralar, iPhone 17'de ise geliştirilmiş ön kamera ve 120 Hz ProMotion ekran yer alacak.

        Habertürk Anasayfa