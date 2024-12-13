İpek Tuzcuoğlu'nun, anne acısı
İpek Tuzcuoğlu, annesi Emel Tuzcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu
Giriş: 13.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:38
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Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, annesi Emel Tuzcuoğlu'nu kaybetti.
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Tuzcuoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
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İpek Tuzcuoğlu; "Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor, ruhuna dualarınızı eksik etmeyin"
Fotoğraflar: Instagram
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