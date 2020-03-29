Geçtiğimiz yıl Murat Evler ile nikah masasına oturan İpek Tanrıyar, ülkemizi de etkisi altına alan salgına karşı gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbir alıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tanrıyar, evde iç çamaşırdan maske yapmanın yöntemlerini, "Maske yoksa don var" notunu düşerek gösterdi.

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