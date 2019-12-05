HABERTURK.COM

Eski manken İpek Tanrıyar, geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturmuştu.

Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde, "6 haftalık hamileyim. Murat'la biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim" sözleriyle bebek beklediklerini açıklamıştı.

"AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR"

Eski manken, önceki akşam elinde kadeh tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Yaklaşık iki aylık hamile olan Tanrıyar'ın "Ağaç yaşken eğilir bebek" notunu düştüğü paylaşım takipçilerinden tepki topladı.

EŞİ OTO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yürütülen operasyonla gözaltına alınan 6 şüphelinin içerisinde, eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler de vardı.

İddiaya göre; Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçların bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı nedeni ile gözaltına alınarak sevk edildi.