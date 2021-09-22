'Oh Ne Güzel' diyor!

HABERTURK.COM

Sözü ve müziği İpek Önder'e, düzenlemesi Gürsel Çelik'e ait olan "Oh Ne Güzel" adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Toygun Tosunoğlu üstlendi. "Oh Ne Güzel" şarkısında İpek Önder'e Ümit Sayın vokaliyle eşlik ederek, aynı zamanda şarkının vokal koçluğunu da yaptı.

İpek Önder'in "Oh Ne Güzel" adlı çalışması tüm dijital platformlarda yerini aldı.