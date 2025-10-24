Habertürk
        Haberler Magazin İpek Filiz Yazıcı: Bitmesi gerekiyordu bitti

        İpek Filiz Yazıcı: Bitmesi gerekiyordu bitti

        Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ufuk Beydemir'den boşanan oyuncu İpek Filiz Yazıcı; "Bitmesi gerekiyordu bitti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 09:14 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:14
        "Bitmesi gerekiyordu bitti"
        İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerini 2022'de İtalya'nın Roma kentinde resmiyete taşımıştı. Bir süredir boşanacanaklarına dair haberlerle gündeme çift, geçtiğimiz hafta yollarını ayırdıklarını duyurdu.

        Dün akşam bir etkinlikte görüntülenen İpek Filiz Yazıcı, konuyla ilgili sorulara; "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok konuşacak bir şey" ifadelerini kullandı.

        İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, boşanmaları sonrasında şu açıklamayı yapmıştı: Bir süredir gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru. Geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle...

        #Ufuk Beydemir
        #İpek Filiz Yazıcı

