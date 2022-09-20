Miss Turkey 2022 yarışmasında 100 kişi arasından seçilen 20 finalist belli oldu. Fiziği ve güzelliği ile diğer yarışmacıların önüne geçen ve jüriler tarafından beğenilen isimlerden biri de İpek Arsu oldu. Peki, İpek Arsu kimdir, kaç yaşında? İşte Miss Turkey 2022 yarışmasının 9 numarası İpek Arsu'nun hayatı hakkında merak edilenler...

İPEK ARSU KİMDİR?

2022 Miss Turkey yarışmasında 9 numarada yarışacak olan İpek Arsu, 1.73 boya sahiptir. Miss Turkey finalisti İpek Arsu, 20 yaşındadır. Arsu, Akdeniz Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunudur.

MISS TURKEY 2022 NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Miss Turkey 2022 bu yıl 20 Eylül 2022 salı günü yani bugün yapılacak ve Miss Turkey resmi YouTube kanalından saat 20:00'de canlı yayınlanacak.