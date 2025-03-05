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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İPA: İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 85 bin TL'yi aştı - İş-Yaşam Haberleri

        İPA: İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 85 bin TL'yi aştı

        İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,10 artarak 85 bin 453 Lira oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 08:47 Güncelleme: 05.03.2025 - 08:47
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        İstanbul'da yaşamanın maliyeti 85 bin lirayı geçti
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        İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaşam maliyeti şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

        Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 arttı.

        Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 85 bin 453 liraya yükseldi.

        Yaşam maliyeti geçen aya göre yüzde 3,10 artış gösterdi.

        BEBEK MAMASI ÜRÜNLERİ YÜZDE 42,38 ORANINDA ARTTI

        Şubat ayında en çarpıcı fiyat artışlarından biri yüzde 42,38 artış oranı ile bebek maması ürün fiyatlarında yaşandı.

        Bisküvi fiyatları yüzde 86,05, tuvalet kağıdı yüzde 95,01, domates yüzde 50,25 oranında yükseldi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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