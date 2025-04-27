2025 BURSLULUK SINAVI TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü uygulandı.

5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu İOKBS; 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti.

Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika sınav süresi verildi.