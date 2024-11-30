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        Haberler Bilgi Gündem İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS başvuruları hangi tarihte? 2025 İOKBS başvuru tarihleri açıklandı mı?

        İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

        İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı sınav uygulama takvimi ile sınav tarihi ve saati gündeme geldi. Bunun kapsamda, MEB açıklaması ile bursluluk sınav başvuruların alınacağı tarih merak ediliyor. İşte 2025 bursluluk sınavı tarih ve saati hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 00:18 Güncelleme: 30.11.2024 - 00:21
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        • 1

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen sınavın tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 eğitim-öğretim takvimi ile duyuruldu. İşte 2025 İOKBS bursluluk sınavı tarihi ve saati...

        • 2

          2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı sınav uygulama takvimi ile sınavın yapılacağı tarih belli oldu. İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde, tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

        • 3

          2025 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

          İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Ancak 2024 yılı için başvurular 13 Şubat - 1 Mart 2024 tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da başvuruların Şubat ayında başlaması bekleniyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2025"te yer alacak.

        • 4

          SINAV NASIL UYGULANIR?

          5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde merkezi sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılır. Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanır. Sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürmektedir.

        • 5

          İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru işlemleri MEB veya e-Okul internet adreslerinden yapılmaktadır. Sınav başvuruları bursluluk sınavı için hazırlanan kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Öğrenciler öğrenim gördüğü okullara Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler içerisinde istenen belgelerle birlikte başvurularını yapmaktadır.

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