İOKBS burs ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli mi? soruları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte İOKBS burs ödemelerine dair ayrıntılar

İOKBS BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN, YATTI MI?

İOKBS Burs ödemeleri geçtiğimiz dönemleri göz önünde bulundurduğumuzda aylık olarak en geç her ayın 25'inde hesaplara yatıyor. Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın başlarında mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilere ödendi. Henüz ödemelere dair tarih verilmedi.

BURSLULUK PARASI NEDİR?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. Öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 457 TL burs ücreti ödenmişti. 2022 yılında Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücretinin 600 TL olması bekleniyor.