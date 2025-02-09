İOKBS başvuru tarihleri 2025 yılı için belli oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıflarında eğitim gören öğrenciler için uygulanan sınav, bu yıl 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Bursluluk hakkından faydalanmak isteyenler, ‘’2025 İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, şartları neler?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, MEB kılavuzu ile İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgiler…