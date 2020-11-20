2019 yılında vizyona giren ve aksiyonseverler için tavsiye edilen filmlerden biri olmayı başaran İntikam Mermisi filmine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

İNTİKAM MERMİSİ KONUSU NEDİR?

Ailesini öldürenlerden intikam alan bir babanın yaşadıklarını anlatan İntikam Mermisi filmi izle aksiyon türünde 2019 yapımı filmdir. Ailesi katledilen adam intikamını almak için planlar yapmaya başlar. Bazı arkadaşları ile beraber suç örgütlerine meydan okumaya başlarlar. Bu işi yaparken fark ettikleri ise sadece kendi ailesini değil diğer insanlara da aynısını yapmaıyorlardır.

İNTİKAM MERMİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dilan Jay,

Jay Mohr,

JuJu Chan,

Luke Goss