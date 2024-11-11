Inter: 1 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter sahasında Napoli'yi ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlanırken; ev sahibi ekibin golünü milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
İtalya Serie A'nın 12. hafta karşılaşmasında Inter ile Napoli kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Konuk takım 23. dakikada Scott McTominay ile öne geçerken; Inter bu gole 43'te Hakan Çalhanoğlu ile karşılık verdi.
HAKAN GOLÜ ATTI, PENALTIYI KAÇIRDI
Golünü kaydeden milli yıldızımız, 74. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 31 yaşındaki orta saha, Inter kariyerinde ilk kez bir penaltı atışını gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Napoli 26 puana yükseldi ve liderliğini korudu. 7 maçtır yenilmeyen Inter ise 25 puana ulaştı.
Ligin 13. haftasında Napoli sahasında Roma'yı ağırlayacak. Inter ise deplasmanda Verona ile karşılaşacak.