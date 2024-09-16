Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.577,46 %-1,12
        DOLAR 34,0030 %0,26
        EURO 37,8632 %0,73
        GRAM ALTIN 2.821,67 %0,43
        FAİZ 42,64 %1,11
        GÜMÜŞ GRAM 33,59 %0,28
        BITCOIN 57.876,00 %-3,23
        GBP/TRY 44,9277 %0,85
        EUR/USD 1,1125 %0,45
        BRENT 72,48 %1,21
        ÇEYREK ALTIN 4.613,43 %0,43
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Intel, Sony PlayStation ihalesini nasıl AMD'ye kaptırdı? - Teknoloji Haberleri

        Intel, Sony PlayStation 6 ihalesini nasıl AMD'ye kaptırdı?

        Intel, 2022 yılında Sony'nin PlayStation 6 çipini tasarlama ve üretme ihalesini kaybederek, yeni kurulan sözleşmeli üretim işini geliştirme çabalarına büyük bir darbe aldı. AMD ile kıyasıya rekabet eden Intel, milyarlarca dolarlık bu anlaşmayı kaybetti. Bu kayıp, Intel CEO'su Pat Gelsinger'in dönüşüm planlarını ve foundry iş biriminin geleceğini olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 16:23 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Intel, PlayStation'ı nasıl Kaybetti?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel, son dönemde finansal sorunlarla karşı karşıya. Yapay zeka fırtınasında rakiplerinin gerisinde kalan Intel'in oyun konsolu devlerinden PlayStation ihalesini de kaybetmesi şirketin düşüşünün en büyük etkenlerinden oldu.

        AMD İLE KIYASIYA REKABET

        Intel, Advanced Micro Devices (AMD) ile Sony’nin PlayStation 6 çipini tasarlama ve üretme ihalesi için kıyasıya bir rekabete girdi. Bu ihale, milyarlarca dolarlık gelir ve aylık binlerce silikon wafer üretimi anlamına geliyordu. İhale sürecinde son iki aday Intel ve AMD oldu.

        ŞİRKETİN DÖNÜŞÜM PLANI VE FOUNDRY İŞ BİRİMİ

        Intel CEO’su Pat Gelsinger, 2021 yılında bir foundry birimi oluşturma planlarını açıkladı ve bu yılın şubat ayında San Jose, Kaliforniya’da düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak başlattı. PlayStation çip anlaşması, Intel’in tasarım segmentinden kaynaklandı, ancak bu yılki ayrılmadan sonra foundry iş biriminin finansal performansına büyük katkı sağlayacaktı.

        SONY İLE GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMAZLIKLAR

        Sony ve Intel arasındaki görüşmeler 2022 yılında aylarca sürdü ve iki şirketin CEO’ları, mühendisleri ve yöneticileri arasında birçok toplantı yapıldı. Ancak, Intel’in her çipten elde edeceği kar miktarı konusunda yaşanan anlaşmazlık, Sony ile fiyat konusunda anlaşmaya varmasını engelledi. Sonuç olarak, rakip AMD, Broadcom gibi diğer adayları eleyerek ihaleyi kazandı.

        Sony konsolları genellikle beş yıl içinde 100 milyondan fazla satıyor. Bir çip tasarımcısı için konsol işi, yapay zeka çipleri gibi ürünlerin yüzde 50’den fazla brüt kar marjından daha düşük bir kar sağlar, ancak yine de mevcut teknolojiden yararlanarak sürekli bir iş sunar. Sony’nin işi, Intel’in büyük yeni müşteriler bulmakta zorlanan sözleşmeli üretim işini de destekleyebilirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Habertürk Anasayfa