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Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel, son dönemde finansal sorunlarla karşı karşıya. Yapay zeka fırtınasında rakiplerinin gerisinde kalan Intel'in oyun konsolu devlerinden PlayStation ihalesini de kaybetmesi şirketin düşüşünün en büyük etkenlerinden oldu.

AMD İLE KIYASIYA REKABET

Intel, Advanced Micro Devices (AMD) ile Sony’nin PlayStation 6 çipini tasarlama ve üretme ihalesi için kıyasıya bir rekabete girdi. Bu ihale, milyarlarca dolarlık gelir ve aylık binlerce silikon wafer üretimi anlamına geliyordu. İhale sürecinde son iki aday Intel ve AMD oldu.

ŞİRKETİN DÖNÜŞÜM PLANI VE FOUNDRY İŞ BİRİMİ

Intel CEO’su Pat Gelsinger, 2021 yılında bir foundry birimi oluşturma planlarını açıkladı ve bu yılın şubat ayında San Jose, Kaliforniya’da düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak başlattı. PlayStation çip anlaşması, Intel’in tasarım segmentinden kaynaklandı, ancak bu yılki ayrılmadan sonra foundry iş biriminin finansal performansına büyük katkı sağlayacaktı.

SONY İLE GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMAZLIKLAR Sony ve Intel arasındaki görüşmeler 2022 yılında aylarca sürdü ve iki şirketin CEO’ları, mühendisleri ve yöneticileri arasında birçok toplantı yapıldı. Ancak, Intel’in her çipten elde edeceği kar miktarı konusunda yaşanan anlaşmazlık, Sony ile fiyat konusunda anlaşmaya varmasını engelledi. Sonuç olarak, rakip AMD, Broadcom gibi diğer adayları eleyerek ihaleyi kazandı. Sony konsolları genellikle beş yıl içinde 100 milyondan fazla satıyor. Bir çip tasarımcısı için konsol işi, yapay zeka çipleri gibi ürünlerin yüzde 50’den fazla brüt kar marjından daha düşük bir kar sağlar, ancak yine de mevcut teknolojiden yararlanarak sürekli bir iş sunar. Sony’nin işi, Intel’in büyük yeni müşteriler bulmakta zorlanan sözleşmeli üretim işini de destekleyebilirdi.