İnstagram ne zaman açılacak? Instagram düzeldi mi, yasak ne zaman kalkacak? Bakanlık kritik toplantı saatini duyurdu!
Sosyal medya uygulaması İnstagram'ın açılacağı tarih gündeme geliyor. 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılması sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Instagram'a erişim engelinin katalog suçlar kapsamında alındığını belirtilmişti. Şimdi gözler İnstagram düzeldi haberinde. Peki İnstagram ne zaman açılacak, düzeldi mi, erişim yasağı ne zaman kalkacak?? 5 Ağustos Instagram açılacak mı?
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İnstagram son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bugün saat 13.00’te görüşecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'ın engellenmesi birçok tartışmayı beraberinde getirirken, kullanıcılar halen VPN gibi farklı yöntemleri kullanarak uygulamaya giriş yapmaya çalışıyor. Peki İnstagram ne zaman açılacak? Instagram düzeldi mi, yasak ne zaman kalkacak?
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İNSTAGRAM AÇILIYOR MU?
3 günü aşkın bir süredir erişim engeli bulunan Instagram ile yeni bir görüşme gerçekleştirilecek BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri Instagram yetkilileri saat 13'te görüşme yapacaklar.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024 tarihinde popüler sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirmişti. Aradan geçen 3 günü aşkın sürede kurumlardan açıklamalar gelirken sosyal medya devinden resmi bir açıklama gelmemişti.
Bugün ise, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yetkilileri ile Instagram yetkilileri saat 13.00'da bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.
"OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ"
Bakan Uraloğlu, Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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NE OLMUŞTU?
BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.
BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.
Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar. Yasağın kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.
Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.
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VPN KULLANARAK GİRİŞ YAPILABİLİYOR
Teknoloji çağında hiçbir yasak tam olarak kapatma olarak işlemiyor diyebiliriz. Bu doğrultuda PC'de bazı farklı browserlar kullanarak veya akıllı telefonlara VPN indirerek Instagram'a da giriş yapmak mümkün. Peki VPN nedir? bu uygulamalar kullanılan cihazdan gönderiler IP adreslerinin Türkiye'den değil başka bir ülke üzerinden gönderilmesine olanak tanıyor. Böylece Türkiye'de engelli olan uygulamalar giriş yapılabiliyor. Ancak bu durum hem bazı güvenlik sorunlarına yol açabiliyor hem de internet hızını oldukça yavaşlatıyor.
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