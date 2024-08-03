Instagram kalıcı olarak mı kapatıldı? Instagram yeniden açılacak mı?
2 Ağustos günü Instagram'a erişim engeli getirildiği duyuruldu. BTK tarafından alınan bu kararın nedenini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı. Bakan Uraloğlu, Instagramı katalog suçlar konusunda uyardıklarını ancak Instagram'dan bir karşılık alamadıklarını kaydetti. Peki, Instagram kalıcı olarak mı kapatıldı, yeniden açılacak mı? İşte, detaylar...
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Türkiye genelinde Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Katalog suçlar nedeniyle kapatılan Instagram konusunda hükümet yetkililerinden arka arkaya açıklamalar geldi. Şimdi, milyonlarca sosyal medya kullanıcısı Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Instagram kalıcı olarak mı kapatıldı, ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
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INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a giriş sağlanamıyor. Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi.
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INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?
BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.
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KATALOG SUÇLAR NEDİR?
Ankara kaynaklarından edinilen bilgiye göre erişim engeli kararı intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu/uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasadışı bahis gibi katalog suçlar kapsamında bildirimde bulunulan ancak gerekli aksiyonun alınmadığı paylaşımlar dolayısıyla alındı.
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INSTAGRAM KALICI OLARAK MI KAPATILDI?
Instagram’ın şikayete konu olan içerikleri silmesi durumunda erişim engelinin kalkabileceği belirtiliyor. Yeniden açılması için hükümet içinde istişarelerin sürdüğü öğrenildi. Konuyla ilgili başka bir gelişme olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
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BAKAN URALOĞLU: UYARDIK ANCAK KARŞILIK BULMADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu, ülkenin koyduğu kurallar, değerler ve hassasiyetlerin bulunduğunu ifade etti.
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Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi.
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Abdulkadir Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak." ifadelerini kullandı.
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SAYAN: GÜVENLİ BİR SOSYAL MEDYA İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise Instagram'a erişim engeline yönelik X hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."
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TÜRKNET KULLANICILARI ERİŞİM SAĞLIYOR
Türkiye'deki Instagram erişim yasağı devam ederken, Türknet kullanıcılarının Instagram'a giriş yapabildiği öğrenildi.