12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Instagram dondurma nasıl yapılır? İnstagram dondurma linki vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. sosyal medyadan bunalan insanlar için, içerisinde bulunduğu platform hangisi olursa olsun, hesap kapama ya da hesap dondurma konuları gündeme gelir. İnstagram hesap dondurma bir hafta beklemeden yapmak isteyenlere artık kolaylık sağlanıyor.
Sadece fotoğraflar temalı bir sosyal paylaşım sitesi olan İnstagram, güncel hayata ağırlık vermek isteyen ya da farklı sebepleri olan kullanıcıları için dondurma opsiyonunu tamamen aktif etti. Dondurma işleminin ardından, artık bir hafta beklemenize gerek olmadan bir kez daha dondurma yapabilirsiniz. Eğer bir daha hesabınıza girmek isterseniz, bu süreye kadar da silinmiş gibi kendinizi ortadan kaldırmak istiyorsanız, dondurmanız gerekir. Bu sayede siz geri dönmek istediğiniz zaman tüm beğeniler, yorumlar, paylaşımlar ve takipçi listeniz üstelik mesajlarınız dahil geri gelecektir.
INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?
Peki, bir hafta beklemeksizin instagram dondurma nasıl yapılır? Dondurma işleminin ardından hesabınızın donması 24 saat ile 48 saat arasında bir zaman alır. Bir diğer dondurmanın yapılması için de bir hafta boyunca hesabınızın aktif olarak kalması gerekir. Profili düzenle sekmesinden, “mobil uygulamada bunu yapmanız imkansızdır” sağ üst köşedeki simgeye tıklayarak hesap kapatma ya da dondurma linkini kullanabilirsiniz. Hesabınızı neden kapatmak ya da dondurmak istediğinizi en iyi açıklayan sembolü seçiniz. Ardından hesabımı dondur butonuna tıklayınız. Dikkat, kalıcı olarak sil derseniz eğer hesabınıza bir daha erişemezsiniz. Üstelik kalıcı olarak sildiğinizde aynı kullanıcı adıyla bir kez daha kayıt açmanız olanaksızdır.
İnstagram hesabınızı dondurma ya da donukluğu kaldırmada yaşanabilecek bir sorun anında, direkt olarak İnstagram ile iletişime geçmelisiniz. 500 milyon kullanıcısı olan bir uygulama için bu kesinlikle zor olmayacaktır
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