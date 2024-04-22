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        Haberler Kültür-Sanat Resim ‘Inspirations’ Sergisi İstanbul Sinema Müzesi’sinde

        ‘Inspirations’ Sergisi İstanbul Sinema Müzesi’sinde

        Dünyanın en iyi ilk üç sinema müzesi arasında yer alan İstanbul Sinema Müzesi'nde kapılarını misafirlerine açan 'Inspirations' sergisi, Devrim Erbil'in 60 yıllık sanat hayatını odağına alıyor. Resmin Şairi ve 34 sanatçı dostunun eserlerinin yer aldığı sergi, 30 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:18
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        Inspirations sergisi Sinema Müzesi'sinde
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        Resmin Şairi Devrim Erbil'in 60. sanat yılını onurlandırmak amacıyla İstanbul Sinema Müzesi'nde hayata geçirilen ‘Inspirations' sergisi, sanatçının klasikleşmiş sanat koleksiyonunun yanı sıra bugüne dek gün yüzüne çıkmamış eserlerine de yer vererek benzersiz bir modern sanat deneyimi yaşatıyor. Usta ismin sanat serüveni boyunca birlikte yürüdüğü arkadaşları, eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan 34 önemli sanatçının da eserlerinin bulunduğu seçki, davetlilere adeta bir görsel bir zaman çizelgesi sunuyor.

        Devrim Erbil
        Devrim Erbil

        Renk Erbil tarafından kurulan ve Türk modern sanatını çağın ötesine taşıyan kreatif projelere imza atan Londra merkezli Renko London ve ve Renk Erbil küratörlüğünde hayata geçen sergi, Devrim Erbil’in yağlı boya, ipek halı, mozaik, seramik, yeni dijital sanat akımı NFT ve sanatçının koleksiyonunda büyük bir ağırlığa sahip olan Giclee gibi farklı tekniklerle ürettiği 56 eserini içeriyor. İstanbul’un 60 yıllık tarihini gözlemleyen bir sanatçı olarak Devrim Erbil'in şehrin çeşitli yönlerini resmettiği, yaşamın ritmi ve deviniminden ilham alarak ortaya koyduğu başyapıtları ziyaretçilerini şehrin kimliği üzerine gelişmiş bir anlatının derinliklerine çekiyor.

        Sergide; A. Cem Şahin, Aydın Ayan, Bahri Genç, Beste Alperat, Can Ayan, Celalettin Tandoğdu, Çiğdem Erbil, Emirhan Bıçakcı, Ercüment Kalmık, Eren Eyüboğlu, Ergin İnan, Erol Evgin, Esra Meral, Fethi Arda, Gülten İmamoğlu, Hanefi Yeter, Kudret Türküm, Memiş Aslan, Mustafa Pilevneli, Nezih Çavuşoğlu, Nezir Korkmaz, Renk Erbil, Sadık Altınok, Saime Taktak, Şebnem Bahar, Süleyman Saim Tekcan, Tanju Demirci, Turan Erol, Yasemin Öztürk, Zühtü Müridoğlu’nun eserleri de yer alıyor.

        Devrim Erbil'in 60. sanat yılına tanıklık etmek isteyenler için ‘Inspirations' sergisi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaret edilebilir.

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        #İstanbul Sinema Müzesi
        #Devrim Erbil
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