İnsanları mutlu etmek için dünyayı geziyorlar

Kazanç elde etmenin kendileri için önemsiz olduğunu aktaran Leandro ise "Dünyada birçok farklı hayat var. İnsanlar bizi gördüklerinde mutlu oluyorlar. Ve zamanla bu karşılıklı olmaya başladı. İnsanlar karşılık vermeleri gerektiğini düşünseler de bu bizim için her zaman ikinci planda.