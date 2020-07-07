Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerini paylaştığı, sert bir sistem eleştirisi olan 'İnsanlar İkiye Ayrılır' adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı

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Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerini paylaştığı BluTV'nin özel yapımı '7YÜZ'ün yeni hikâyesi olarak projelendirilen 'İnsanlar İkiye Ayrılır' adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı.

Bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alıp, her ne pahasına olursa olsun tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan 'Duygu' ve 'Bahadır'ın yollarının 'Ceren' ile kesişmesiyle değişen hikâyelerinin anlatıldığı film, izleyiciyle sert bir sistem eleştirisi olarak buluşacak.

Blu TV ile Bir Film ortak yapımı olarak gösterime kış aylarında girmesi planlanan filmin diğer başrollerini Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden, Gökay Müftüoğlu ve Sabahattin Yakut paylaştı.