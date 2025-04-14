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        Haberler Gündem 3. Sayfa "İnsanın üstünden geçtim" ihbarı | Son dakika haberleri

        "İnsanın üstünden geçtim" ihbarı

        Sivas'ta otogara giderken jandarmayı arayan bir otobüs sürücüsü, bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Bölgede yapılan incelemede parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 23:31 Güncelleme: 15.04.2025 - 00:51
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        "İnsanın üstünden geçtim" ihbarı
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        Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Gökdin köyü yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen kişiye henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu bazı araçlar bu kişinin üzerinden geçti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Polis ve jandarma ekipleri Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminaline giren ve hayatını kaybeden kişinin üzerinden geçtiği değerlendirilen bir yolcu otobüsünde incelemede bulundu.

        Ekipler, yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu değerlendirilen araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Ölen kişinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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