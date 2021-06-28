Türkiye'de bir süredir "insan yüzlü örümcek" görüldüğüne dair haberler sosyal medyada gündem oluyor. Daha önce 7 kez görüldüğü söylenen insa yüzlü örümceğe şimdi de Bursa'da rastlandı. İşte Yengeç örümceği ailesinden bir örümcek türü olan İnsan yüzlü örümcek (Thomisus onustus) hakkında merak edilenler...
İNSAN YÜZLÜ ÖRÜMCEK NEDİR?
Thomisus onustus, Thomisidae (yengeç örümceği) familyasından Palearktik bölgede yayılmış bir örümcek türüdür. Opisthosoma (abdomen) dorsalinde yer alan girinti ve çıkıntılar insan suratına benzer şekillenme gösterebilir ve bu şekilleriyle zaman zaman medyada "insan yüzlü örümcek" haberlerine konu olurlar.
İlk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer (1771–1852) tarafından Thomisus onustus adıyla tanımlanan tür geçerli revizyon geçirmeden ilk verilen adıyla günümüzde de kullanılmaktadır.
Fiziksel özellikleri cinsiyete göre farklılık gösterir. Dişi 7-9,8 mm, erkek 2-3,6 mm boyundadır. Rengi çok değişkendir. Ana zemin rengi beyaz, pembe ve sarı arasında değişir. Birkaç gün içinde aktif renk değiştirme özelliğine sahiptir
İNSAN YÜZLÜ ÖRÜMCEK NEREDE YAŞAR?
Esas olarak çiçek üzerinde pusuya yatarlar. Fundalar en gözde barınaklarıdır. Aynı zamanda kuru yamaçlarda, kuru otluk alanlar gibi sıcak habitatlarda bulunurlar.
Büyük Britanya'da daha çok funda (Erica tetralix ya da E. cinerea) çiçeklerinde görülürler ve burada pusuya yatarak çoğunlukla bal arısı ve iri sineklari avlarlar. Her iki cinsiyetten erginlerine mayıs ve haziran ayında rastlanır. Dişiler yumurta kesesini fundaların çiçek başlarına bırakmak için haziran ayına kadar sağ kalırlar.
İNSAN YÜZLÜ ÖRÜMCEK ZEHİRLİ Mİ?
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre Thomisus onustus zehirlidir. Avlarını zehirleyerek yakalarlar.
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