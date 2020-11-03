Uzmanların su tüketilmesi konusunda yaptığı açıklamalar hepimizin alıştığı ve bildiği açıklamalar. İnsan vücudunun varlığını sürdürebilmesi için su tüketmek zorunda olduğu her zaman söyleniyor. Peki bir insan susuz yaşayabilir mi? İnsan susuz kaç gün yaşar? Bir insan su içmeden kaç gün yaşayabilir? Susuzluğa en fazla kaç gün dayanılır?
İNSAN SUSUZ YAŞAYABİLİR Mİ?
Bedenimizin yemek yemeden ortalama 3 haftaya kadar dayanabiliyor fakat su, bambaşka bir konu. Susuzluğa dayanma süresini belirleyen birinci etken ortam sıcaklığı. Vücudun ne kadar hareket ettiği ise sınırı belirleyen ikinci etken.
Ortam sıcaklığının düşük, hareketliliğin az olduğu koşullarda 1 haftaya kadar dayanan vakalar kaydedilmiş. Ancak bu süre, kaydedilen vakaların yaşamını yitirdiği anı ifade ediyor. Ölüm durumu gerçekleşmeden çok daha öncesinde birçok organda tedavisi imkansız hale gelen hasarlar ortaya çıkıyor. Ortalama bir insanın susuzluğa dayanma süresi ise 3 ila 4 gün olarak kaydediliyor.
BİR İNSAN SUSUZ KAÇ GÜN YAŞAYABİLİR?
Yetişkin bir insanın bedeninin en az %60'ı sudan oluşuyor. Yaşayan her bir hücrenin fonksiyonunu devam ettirebilmesi için suya gereksinimi var. Su, eklemlerimiz için kayganlaştırıcı görevi görüyor, terleme yoluyla beden ısımızı düzenliyor ve atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Duke Üniversitesi’nden Claude Piantodosi, “Dış mekanda ortalama sıcaklık seviyelerinde 100 saate kadar su içmeden dayanabilirsiniz” diyor. “Eğer hava serinse biraz daha dayanabilirsiniz. Doğrudan güneş ışığına maruz kalıyorsanız daha az dayanırsınız.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!