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        Haberler Gündem Güncel İnşaattan düşen metal parça otomobile ok gibi saplandı | Son dakika haberleri

        İnşaattan düşen metal parça otomobile ok gibi saplandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde lodos nedeniyle bir inşaattan düşen metal parça, park halindeki otomobilin tavanına saplandı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:45
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        Lodos etkisi: Metal parça otomobile saplandı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 49 il için verdiği "sarı" kodlu uyarının ardından birçok kentte kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor.

        Bursa'nın Kestel ilçesinde de lodos nedeniyle bir inşaattan düşen metal parça, park halindeki otomobilin tavanına saplandı.

        O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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