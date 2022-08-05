İnşaatta facia! Bir anda akıma kapıldı

İHA

Adıyaman’da yapımı devam eden bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Rıfat Arslan (43), inşaat asansör halatına temas etti.

Halatta temas etmesiyle akıma kapılan Rıfat Arslan ağır yaralandı. Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Rıfat Arslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rıfat Arslan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekipleri de olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.