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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi yükseldi - Emlak Haberleri

        İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi yükseldi

        Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Temmuz 2024 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,25 puan arttı ve 68,06 puana yükseldi. Faaliyet Endeksi, bir önceki aya göre 1,8 puan arttı ve 142,3 puan oldu. Güven Endeksi ise bir önceki aya göre değişmedi ve 30,43 puan seviyesinde kaldı. Beklenti Endeksi ise sınırlı düşüş göstermeye devam etti ve 0,3 puan azalarak 54,7 puana geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 14:34 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:34
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        İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi yükseldi
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        İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Temmuz 2024 sonuçları açıklandı. Rapora göre, temmuz ayında çalışma gün sayısı normalleşti; fakat buna rağmen Bileşik Endeks’te toparlanma sınırlı kaldı. Mevsimselliğin endekse katkısı görülmedi. İç pazarda toparlanma yavaş gerçekleşti. İhracat pazarlarında durağanlık sürdü. Güven ve beklentiler de durağan kaldı. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, Bileşik Endeks temmuz ayında sınırlı artış gösterdi. Önümüzdeki üç aya ilişkin üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde ise kuvvetli düşüş yaşandı.

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        BİLEŞİK ENDEKS 0,25 PUAN ARTTI

        Türkiye İMSAD raporuna göre; İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,25 puan arttı ve 68,06 puana çıktı. Bileşik Endeks, yerel seçimler sonrası yaşanan üç aylık gerilemenin ardından ilk kez yükseldi. Temmuz ayında çalışma gün sayısının normalleşmesi ile faaliyetlerde bir önceki aya göre toparlanma yaşandı. Ancak toparlanma beklentilerin altında kaldı.

        FAALİYET ENDEKSİ 142,3 PUANA YÜKSELDİ

        Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; küresel pazarlardaki durgunluk devam etti. Mevsimselliğin endekse katkısı da sınırlı kaldı. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak Faaliyet Endeksi’nde temmuz ayında sınırlı artış gerçekleşti.

        Faaliyet Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 1,8 puan arttı ve 142,3 puana yükseldi. Böylece Faaliyet Endeksi temmuz ayında yeniden büyüme gösterdi. Yurt içi satışlarda temmuz ayında bir önceki aya göre artış yaşandı. Çalışma gün sayısının normalleşmesi Faaliyet Endeksi’nde belirleyici oldu.

        Rapora göre, ihracat temmuz ayında sınırlı artış gösterdi. Pazarlardaki durağanlık sürdü. Çalışma gün sayısındaki normalleşmenin Faaliyet Endeksi’ne katkısı düşük kaldı. Üretimde temmuz ayında artış gerçekleşti. Cirolarda önemli artış yaşandı. Yurt dışı satış fiyatları sınırlı ölçüde yükseldi.

        Çalışma gün sayılarındaki iniş-çıkışlar Faaliyet Endeksi’nde dalgalanmalar yarattı. Çalışma gün sayılarının normalleşmesiyle inşaat malzemesi sanayi faaliyetlerini, bundan sonra mevsimsellik ve ihracat pazarlarındaki gelişmelerin belirlemesi öngörülüyor. İç pazarda yavaşlamanın sürmesi bekleniyor. İhracat pazarlarında beklenen toparlanma ise öteleniyor. Bu gelişmeler ışığında raporda Faaliyet Endeksi’nin durağan kalacağı öngörülüyor.

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        GÜVEN SEVİYESİ 30,43 PUANDA KALDI

        Türkiye İMSAD tarafından yayımlanan rapora göre, Güven Endeksi temmuz ayında durağan kalarak bir önceki aya göre değişmedi ve 30,43 puan oldu.

        Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin zayıf kaldığı belirtildi. İnşaat sektöründe güven sınırlı ölçüde azalırken, inşaat malzemesi sanayisinde değişmedi. Yurt içi pazarlarda güven temmuz ayında sınırlı ölçüde azaldı. İhracat pazarlarına olan güven ise, temmuz ayında değişmedi.

        Güven Endeksi’nde birçok unsur belirleyici olmaya devam etti. Temmuz ayında çalışma gün sayısının normalleşmesi ve mevsimselliğin endekse katkıları olmadı. Raporda jeopolitik gelişmelerin güveni sınırlayan unsurlardan biri olarak yer almaya devam edeceği belirtildi. İhracat pazarlarındaki toparlanmanın ötelenmesinin de güveni sınırladığına dikkat çekildi.

        BEKLENTİ ENDEKSİ 0,3 PUAN AZALDI

        Raporda, Beklenti Endeksi’nin temmuz ayında sınırlı ölçüde gerilediği belirtildi. Beklenti Endeksi böylece altı ay üst üste sınırlı düşüşler gösterdi. Beklenti Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 54,7 puana geriledi. Mevsimselliğin endekse olumlu katkısı henüz görülmedi.

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        Alınan yurt içi ve yurt dışı siparişler zayıfladı ve bu gelişmeler beklentileri sınırladı. Uygulanan sıkılaştırma politikaları ve ihracat pazarlarında toparlanmanın ötelenmesi de beklentileri olumsuz etkiledi. Önümüzdeki döneme ilişkin üretim, yatırım ve istihdam beklentileri son 2 ayda belirgin şekilde azaldı.

        Rapora göre, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler temmuz ayında çok sınırlı ölçüde düştü. Ekonomi yönetimi ve programın korunması, ekonomiye olan beklentileri şimdilik destekledi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde sınırlı düşüş gerçekleşti. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri temmuz ayında sınırlı ölçüde düştü.

        Önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde kuvvetli düşüşler yaşandı. Yurt içindeki gelişmelere bağlı olarak ve ihracat pazarlarında toparlanma ötelenmesi ile beklentilerin yaz aylarında durağan kalacağı tahmin ediliyor.

        Alt endekslerdeki tüm bu gelişmeler çerçevesinde raporda, Bileşik Endeks’in bundan sonraki süreçte büyük ölçüde ekonomi politikalarının etkileri ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler ile şekilleneceği belirtildi ve endekste toparlanmanın ötelendiği vurgulandı.

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