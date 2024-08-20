Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!

İstanbul Ümraniye'de kardeşinin sınıfta bırakılacağını öne sürerek tartıştığı iki öğretmeni darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ağabey hakkında 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Haziran'da, 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli 2 öğretmeni darp eden İbrahim D. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Tartışmadan kısa bir süre sonra ise İbrahim D'nin okula gelerek öğretmenler odasına girdiği kaydedilen iddianamede, zanlının burada öğretmen Vedat K'yi, ardından da araya giren öğretmen Orhan B'ye yumruk atarak yaraladığı anlatıldı.

ÖĞRETMENLER ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, müşteki öğretmenlerin, İbrahim D'den şikayetçi olduğu, şüphelinin savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediği bildirildi.

Müşteki öğretmenlerin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğu belirtilen iddianamede, İbrahim D'nin öğretmen olarak kamu görevini icra eden müştekilere yumruk atarak basit şekilde yaraladığı ve zincirleme olmak üzere basit tehdit suçunu işlediği vurgulandı.

İddianamede, İbrahim D'nin 2 müştekiye karşı "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan da 1 yıldan 3 yıla, "zincirleme şekilde basit tehdit" suçundan ise 10 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.