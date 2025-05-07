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        İnşaat alanında cansız bedeni bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:30
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        İnşaat alanında cansız bedeni bulundu
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        Antalya'da Habibler Mahallesi 5572 Sokak'taki inşaat alanında yerde hareketsiz yatan bir işçinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, Suriye uyruklu İ.E'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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