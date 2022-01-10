İngiltere’de aşı karşıtı grubun 'savaş' çağrısı

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Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de aşı karşıtları protestolarını sürdürürken, emekli askerlerden oluşan aşı karşıtı grubun savaş ilanı ve saldırı planı ortaya çıktı, hükümet yetkililerini alarma geçirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre İngiltere'de emekli ordu üyelerinden oluşan ve kendilerine 'Alpha Men Assemble adını veren radikal aşı karşıtı grup hükümete karşı bir 'savaşa' hazırlanıyor. Grubun Telegram grubunda paylaşılan ve Daily Mail'in ele geçirdiği görüntülerde gruptakiler açık alanlarda eski ordu mensuplarından askeri tarzda eğitimler alırken görülüyor.

Görüntülerde, grup lideri olduğu düşünülen kişiler 'savaş' ve hareket geçme çağrısı yaparken, aşı merkezleri ve aşılama yapılan kurumların hedef alınması gerektiğini belirtiyor.

Üye sayısının kısa sürede artıran Alpha Men Assemble’ın gizli tutulan Telegram grubunda 7 binden fazla kişi olduğu düşünülüyor.

Grubun videoları sonrasında yetkililerin aşı merkezlerinde güvenliği artırması planlanıyor.