İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak mı?

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İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde, İngiltere'nin Türkiye'yi 12 Mayıs'tan bu yana bulunduğu kırmızı listeden çıkaracağı ifade edildi.

İngiltere hükümeti koronavirüs salgını nedeniyle oluşturulan seyahat listesini yeniden güncellemeye hazırlanıyor. İlk olarak The Times gazetesinde yer alan haberde, Türkiye'nin kırmızı listeden sarı listeye alınacağı ifade edildi.

İsmi gizli tutulan bir hükümet yetkilisi The Times'a, Türkiye'nin mevcut statüsünü değiştirmek için henüz kesin bir karar alınmadığını ve önümüzdeki hafta ortasında bir açıklama yapılacağını söyledi.

Gazeteye konuşan gezi danışmanı Paul Charles ise, "Türkiye kesinlikle turuncu listede olmayı hak ediyor, en iyi koronavirüs önlemlerinin bir kısmına sahip. Birçok insan Birleşik Krallık'tan daha güvenli olduğunu düşünüyor." dedi.

Türkiye kırmızı listede bulunduğu için Türkiye’den İngiltere'ye giden yolcular 10 gün otel karantinasında kalmak zorunda. Son güncellemeyle birlikte 10 günlük otel karantinası için talep edilen ücret 2 bin 285 sterlin.

Türkiye eğer sarı listeye alınırsa, Türkiye’den İngiltere’ye giden iki doz aşısını olmuş kişilerin 10 gün boyunca belirledikleri adreste karantinaya girmesi mümkün olacak.