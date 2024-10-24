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        Haberler Sağlık İngiltere, tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklıyor | Sağlık Haberleri

        İngiltere, tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklıyor

        İngiltere hükümeti, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışının önümüzdeki yazdan itibaren ülkede yasaklanacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:55
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        İngiltere, tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklıyor
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        Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) dün yaptığı açıklamada, tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayan yeni bir yasa tasarısının Parlamento'da görüşüldüğünü doğruladı.

        İşletmelerin ellerinde kalan stokları satıp yasağın yürürlüğe girmesine hazırlanmaları için son tarihe kadar süreleri olacağı da belirtildi.

        Hükümet, yasağın 1 Haziran 2025'te başlayacağını doğruladı. DEFRA, İngiltere hükümeti ile Birleşik Krallık’a bağlı hükümetlerin yasak üzerinde yakın bir şekilde çalıştığını ve ‘yürürlüğe girme tarihlerini uyumlu hale getirileceğini’ ifade etti.

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