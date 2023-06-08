AA

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini aktif olarak kolaylaştırmaya devam ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı daha fazla yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Söz konusu yeni yaptırım paketinin, Belarus'tan altın, çimento, ahşap ve kauçuk ithalatının yasaklanmasını kapsadığı belirtilen açıklamada, yaptırımların İngiltere'den Belarus'a banknot ve makinelerin yanı sıra kimyasal ve biyolojik silah üretiminde kullanılabilecek mal, teknoloji ve malzemelerin ihracatının engellenmesini de içerdiği kaydedildi.

Ayrıca, Belarus'un yanlış anlatılar yaymaya devam ettiğine değinilen açıklamada, belirlenmiş Belaruslu medya kuruluşlarının İngiltere'de internet üzerinden dahil propaganda yapmasını engelleme yetkisi verildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Belarus rejimi, Rus güçlerine önemli ölçüde eğitim ve lojistik destek sağlamanın yanı sıra Ukrayna'ya karşı füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemek için Rusya tarafından topraklarının ve hava sahasının kullanılmasına izin vermiştir." ifadesi kullanıldı.

"YENİ YAPTIRIMLAR BELARUS YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRIYOR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Clevery, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni paket, Rusya'nın savaş çabalarını aktif şekilde kolaylaştıran ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü göz ardı eden (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko ve rejimi üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaktadır. Ukrayna'ya desteğimiz gerektiği sürece kararlılıkla devam edecek ve İngiltere, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşını destekleyenlere karşı daha fazla tedbir almakta tereddüt etmeyecektir."

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO