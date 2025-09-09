İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Adada günün sonucu en çok merak edilen maçlardan biri olan zorlu mücadelede iki Manchester ekibi, 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Manchester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?