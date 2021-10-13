İngiltere'nin en büyük ticari limanı Felixstowe'a konteynerler yığıldı, gemiler başka yerlere yönlendiriliyor

İngiltere'nin en büyük ticari limanı olan Felixstowe'un yetkilileri, tedarik zincirinde yaşanan krizin, konteynerlerin limanda yığılmasına yol açtığını açıkladı.

Ülkede konteyner trafiğindeki payı yüzde 36 olan limandaki yığılmaya neden olarak, ağır vasıta şoförü eksikliği ve Noel öncesi sipariş yoğunluğu gösterildi.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, gemicilik devi Maersk'in konteyner gemilerini başka limanlara yolladığını yazdı.

Gazeteye göre diğer Avrupa limanlarına gönderilen gemilerdeki konteynerler, daha küçük gemilerle başka İngiliz limanlarına götürülecek.

Maersk yöneticisi Lars Mikael Jensen "Yazın da bir dönem bu şekilde nakliye yapmamız gerekmişti, şimdi o yönteme geri dönüyoruz" dedi.

Felixstowe Limanı yönetimi ise çok sayıda boş konteynerin limanda beklediğini, konteynerleri almaları için şirketlere çağrı yaptıklarını duyurdu.

100 binden fazla ağır vasıta şoförü açığı

İngiltere'de 100 binden fazla ağır vasıta şoförü açığı olduğu tahmin ediliyor.

Bu durum da çöp toplamadan benzin nakliyesine pek çok hizmeti etkiliyor.

Şoför açığının arkasında ise İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit), pandemi nedeniyle Avrupalı şoförlerin ülkelerine dönmesi, vergi politikaları ve pandemi sırasında ağır vasıta ehliyet sınavlarının uzun süre yapılamaması gösteriliyor.

Ülkedeki büyük limanların oluşturduğu ticaret birliği olan Büyük Limanlar Birliği, Brexit nedeniyle yaşanan gümrük değişiklikleri, deniz taşımacılığına yönelik küresel talebin artması ve pandeminin limanların işleyişini olumsuz etkilediğini açıkladı.

İngiltere dışındaki limanlarda da çeşitli sorunlar yaşanıyor.

Özellikle Çin ve Güney Asya ülkelerinde pandemi önlemlerinin üzerine eklenen kötü hava koşullarının yarattığı rötarlar, kıtalar arası ticarette büyük bekleme sürelerine yol açıyor.

Amerika ve Asya kıtalarındaki bazı limanlarda onlarca konteyner gemisinin liman dışında bekletildiği bildiriliyor.