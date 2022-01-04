İngiltere, NATO ve AB'den Ukrayna açıklamaları

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı ve gelecek haftalarda düzenlenecek NATO, AGİT ve AB formatlarındaki diplomatik görüşmelere ilişkin pozisyonlarını koordine etti.
Truss, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek "Ukrayna hakkında Ukraynasız karar alınmayacağı" prensibine bağlı olduklarının altını çizdi.
UKRAYNA'NIN BEKLENTİSİ SERT VE YENİ YAPTIRIMLAR
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya-NATO görüşmelerine ilişkin yaklaşımları ve Rusya'nın gerginliği tırmandırmasını engellemek için sert ve yeni yaptırımlara ilişkin AB ile istişareleri hakkında bilgi verdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Rusya'ya karşı siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında caydırıcılık yaptırım paketinin uygulanması yolunda emin şekilde beraber ilerlediklerini vurgulayarak İngiltere'ye bu konudaki desteği için teşekkür etti.
BM, ABD VE RUSYA ARASINDAKİ DİYALOGDAN MEMNUN
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Joe Biden ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki üst düzey görüşme dahil Rusya-Ukrayna konusundaki temasları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Rusya ve Ukrayna arasında yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu belirten Dujarric, "Nereden gelirse gelsin Ukrayna'ya yönelik herhangi bir düşmanca askeri harekat görmek istemiyoruz." dedi.
Dujarric, gerginliğin azaltılması için diyaloğun sürmesini temenni ettiklerini söyledi.
UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TEYİD EDİLDİ
Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı sonrasındaki durum ile Moskova'nın ABD ve NATO'ya yaptığı güvenlik garantileri konulu iki anlaşma önerisi ele alındı.
Borrell ve Stoltenberg, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğin teyit edildiği görüşmede, 12 Ocak'ta yapılacak NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları hakkında da konuştu.
Borrell, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili herhangi bir görüşmenin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile BM çerçevesindeki taahhütler ile yükümlülükleri güçlendirecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.
Borrell, 4-6 Ocak tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret ederek AB'nin desteğini vurgulayacak. AB Yüksek Temsilcisi, başkent Kiev'deki görüşmelerin yanı sıra 2014'ten itibaren Rusya yanlılarının Ukrayna ordusu ile çatışmalarına sahne olan ülkenin doğu bölgesini de ziyaret edecek.
Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri tahkimatının ardından Batı ile Moskova arasında gerginlik artmış, gerginliği düşürme çağrıları yapılmıştı.
Rusya ile ABD ve NATO arasında gelecek hafta güvenlik garantilerini de ele almak üzere görüşmeler yapılması planlanıyor.
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri yığınağını artırması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişelerini ve Batı ile Moskova arasındaki gerginliği artırdı.
Tansiyonu düşürme çağrıları ve bu yönde temaslar devam ederken, Rusya ile ABD ve NATO arasında gelecek hafta güvenlik garantilerini de ele almak üzere görüşmeler yapılması planlanıyor.
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