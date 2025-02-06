Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Tothenham ile karşı karşıya geliyor. İlk müsabakada rakibine 1-0 mağlüp olan Liverpool'un finale yükselmesi için en az 2 farkla galip gelmesi gerekiyor. Karşılaşmaya iki takımında as kadrosuyla çıkması bekleniyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler müsabakanın yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Liverpool- Totenham maçı ne zaman ve hangi kanalda?