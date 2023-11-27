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        Haberler Dünya İngiltere kraliyet ailesinin sıra dışı özelliği: İngiltere hükümdarları neden iki kez doğum günü kutlar?

        İngiltere hükümdarlarının sıra dışı geleneği: İngiltere hükümdarları neden iki kez doğum günü kutlar?

        Britanya kraliyet ailesinin gelenekleri oldukça sıra dışı olabiliyor. İngiliz kraliyet ailesinde cenaze törenleri önceden planlanırken, Monopoly gibi oyunların da oynanması yasaktır. Peki İngiltere kraliyet ailesinde neden doğum günleri iki kez kutlanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:29
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        • 1

          Britanya kraliyet ailesinde cenaze törenlerindeki her şey önceden planlanır. Düğünleri yüzlerce gelenekler etrafında düzenlenir. İngiliz kraliyet ailesinin sıra dışı gelenekleri ve şaşırtıcı kuralları, onları günümüzün en görkemli ve en ilginç ailelerinden birisi haline getirdi.

        • 2

          İNGİLTERE HÜKÜMDARLARI NEDEN İKİ KEZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAR?

          İngiltere hükümdarlarının doğum günleri diğer milyonlarca insanın doğum gününden daha farklı şekilde kutlanır. İngiltere kral veya kraliçesinin ilk doğum günü gerçekten ilk doğduğu tarihte kutlanır.

        • 3

          Bu kutlama yalnızca aile üyeleri ve kral veya kraliçenin çevresinde düzenlenir. Geçtiğimiz Mayıs ayında taç giyen Kral III. Charles 14 Kasım 1948 yılında dünyaya geldi. Ancak III. Charles 2023 yılındaki ilk doğum günü hediyesini 17 Haziran'da aldı.

        • 4

          RESMİ DOĞUM GÜNÜ TÖRENLERİNE TÜM DÜNYA DAVETLİDİR

          İngiltere hükümdarlarının yılda iki kez doğum günü kutlamalarının nedeni ise bir de resmi doğum günleri olmasıdır. Resmi doğum günü kutlamalarına tüm dünya davetlidir. On binlerce insanın katıldığı törende askeri geçit töreni, top atışları ve türlü eğlenceler düzenlenir.

        • 5

          İNGİLTERE'NİN İKLİMİNDEN DOLAYI AÇIK HAVADA KUTLAMALAR TERCİH EDİLİYOR

          Bu resmi doğum günü kutlaması Trooping the Colour veya Kralın Doğum Günü Geçit Töreni olarak isimlendirilir. İngiltere hükümdarlarının yılda iki kez doğum günü kutlamalarının nedeni ise birçok unsura dayanıyor. İlk unsurlardan biri İngiltere'nin iklimi genellikle yağışlı olduğu için hükümdarlar Haziran ayında açık havada yeniden kutlama yapmak istiyor.

        • 6

          İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN GÜCÜNÜ SİMGELİYOR

          Resmi doğum günü kutlama töreninin kökeni ise 1727-1760 yılları arasında hüküm süren Kral II. George dönemine dayanıyor. Kral II. George, doğum gününü yılda iki kez kutlayan iik hükümdardır ve asıl doğum günü olan 9 Kasım 1683 tarihini daha güneşli bir hava olan Haziran ayında kutlamak istemiştir.

          Tarihsel süreçte bu kutlamalar İngiliz kraliyet ailesinin gücünü yansıtan bir simge haline dönüştü.

          Kaynak: History Hit

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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