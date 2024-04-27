İngiltere: Kızıldeniz açıklarında bir gemi füze saldırısına uğradı

UKMTO'nun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir geminin, Kızıldeniz'de Meha'ya 14 mil uzaklıkta 2 saldırıya uğradığı kaydedildi.

İlk saldırının gemi yakınlarında gerçekleştiği, 2 füzeyle gerçekleşen ikinci saldırıda ise gemide hasar oluştuğu belirtildi.

İran destekli Husiler, söz konusu gemiye yönelik saldırıyı üstlendi.

Yapılan açıklamada, "İngiliz petrol gemisi Andromeda Star'ın Kızıldeniz'de füzelerle tam isabet vurulduğu" kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı televizyon konuşmasında, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde bir Amerikan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Füzelerin "MV MAISHA" isimli Barbados bandıralı ve "MV Andromeda Star" adlı İngiltere'ye ait Panama bandıralı bir geminin yakın çevresine gönderildiği aktarılan açıklamada, "MV Andromeda Star"ın hafif hasar aldığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Husilerin kontrolündeki bölgeden üç gemisavar balistik füze fırlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin gemileri ya da ticaret gemilerine herhangi bir zarar gelmediği ifade edildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.