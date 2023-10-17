İngiltere İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Euro 2024 Elemeleri C Grubu 6. hafta mücadelesinde son şampiyonanın finalistleri İngiltere ile İtalya karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki takım için de oldukça kritik olan mücadele İngiltere, turnuva bileti için sahaya çıkacak; konuk İtalya ise son 2 maça liderlik koltuğunda girmek adına ter dökecek. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen İngiltere İtalya maçı ile ilgili bilgiler...
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İngiltere İtalya maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Euro 2024 Elemeleri'nde günün maçı olarak gösterilen zorlu randevuda iki takım da mutlak 3 puan hedefinde. İşte, futbol dünyasında gözlerin çevrildiği İngiltere İtalya karşılaşması ile ilgili bilgiler...
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İTALYA İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere ile İtalya arasında oynanacak zorlu mücadele bu akşam saat 21:45'de oynanacak.
Grupta şimdiye dek 5 maç oynayan iki takımdan İngiltere 13 puanla lider, İtalya ise 10 puanla 2. sırada yer alıyor.
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İTALYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği İngiltere İtalya karşılaşmasının Türkiye'de yayıncısı şu an için bulunmuyor.
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MUHTEMEL 11'LER
İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane
İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Barella; Berardi, Raspadori, Kean