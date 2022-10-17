İngiltere hükümetinden geri adım: Piyasaları alt üst eden vergi indirimi paketi iptal edildi
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, 3 hafta önce piyasaları alt üst eden vergi indirimi paketini geri çektiğini açıkladı. Cuma günü görevden alınan Kwasi Kwarteng'in yerine atanan Hunt, paket kapsamında açıklanan kararların neredeyse tümünü geri aldı.
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, 3 hafta önce piyasaları alt üst eden vergi indirimi paketini geri çektiğini açıkladı. Cuma günü görevden alınan Kwasi Kwarteng'in yerine atanan Hunt, paket kapsamında açıklanan kararların neredeyse tümünü geri aldı.
Hunt, gelir vergisini indirmek için borçlanmanın doğru olmadığını söyledi.
Kararlarını daha önce planlanandan iki hafta önce kamuoyuna açıklamayı doğru bulduğunu belirten Hunt, piyasalara güven vermenin hayatı önem taşıdığını vurguladı.
Bugün açıklanan kararla İngiltere'de gelir vergisi tabanı yüzde 19'a indirilmeyecek ve yüzde 20'de tutulacak.
Enerji faturaları için daha önce 2 yıllığına açıklanan tavan fiyat uygulaması ise sadece Nisan ayına kadar yürürlükte olacak ve daha sonra gözden geçirilecek.
Damga vergisi ve sosyal güvenlik primlerine yönelik kararlar ise değiştirilmedi.
Hunt'ın açıklaması sonrası sterlin dolar karşısında az da olsa değer kazandı, kur 1,13'e çıktı.
Eylül ayında göreve gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kwasi Kwarteng'i maliye bakanlığına getirmiş, Kwarteng de keskin bir vergi indirimi içeren bir mini bütçe açıklamıştı.
Ancak bütçenin kamuda daha fazla borçlanmaya yol açacağı endişesiyle sterlin dolar karşısında 1,03'le tarihin en düşük düzeyine gerilemişti.
Kwarteng bunun üzerine yılda brüt geliri 150 bin sterlinden fazla olanlara yönelik tavan vergi dilimini yüzde 45'den yüzde 40'a çekmekten vazgeçtiğini duyurmuştu.
Ancak bu karar da piyasaları yatıştırmaya yetmemiş, Truss Cuma günü Kwarteng’i görevden almıştı.
Truss ayrıca kurumlar vergisinin 2023'te yüzde 19'dan yüzde 25'e çıkarılmasını iptal etmekten vazgeçmişti.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de, Başbakan Truss'ın da istifa etmesi gerektiğini düşünen milletvekillerinin sayısının arttığı bildiriliyor.
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İngiltere hükümetinden geri adım: Piyasaları alt üst eden vergi indirimi paketi iptal edildi/ingiltere-hukumetinden-geri-adim-piyasalari-alt-ust-eden-vergi-indirimi-paketi-iptal-edildi-3530082
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