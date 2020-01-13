13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hava kirliliğinin önümüzdeki on yıl içinde 160.000'den fazla insanı öldürebileceği açıklandı. İngiliz Kalp Vakfı, kötü hava kalitesine bağlı kalp krizi ve felçlerden dolayı günde 40'tan fazla ölüme karşı uyardı.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; İngiliz Kalp Vakfı, şu anda yılda tahmini 11.000 kişinin öldüğünü ancak nüfus yaşlanmaya devam ettikçe bu durumun artacağını açıkladı.
KALP KRİZİ VE İNME RİSKİNİ ARTIRIYOR
İngiltere'deki hava kirliliği ince partikül (PM2.5) olarak ölçülüyor. İngiliz Kalp Vakfı, PM2.5'in kalp sağlığı için ciddi derecede zararlı bir etkisi olduğunu ve kişide kalp krizi ve inme riskini artırdığını ifade etti.
İngiliz Kalp Vakfı'ndan Jacob West, “Her gün ülke çapında milyonlarca insan kanımıza giren ve organlarımıza yapışan zehirli parçacıkları soluyor, bu da kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Zehirli hava bir halk sağlığı acil durumudur ama bu tehdidi çözmek için yeterince şey yapmadık. Geçen yıl yapılan bir hükümet çalışması, Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği ile ilgili kurallarının 2030 yılına kadar İngiltere'nin çoğu bölgesinde 'teknik olarak uygulanabilir' olduğunu gösterdi" diye konuştu.
Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Başkanı Profesör Stephen Powis, “İklim acil durumu aynı zamanda bir sağlık acil durumudur. Hava kirliliğiyle mücadele herkesin acil işi olmalı" açıklamasında bulundu.
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